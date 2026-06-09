Москва9 июнВести.Военный вертолет США Apache разбился близ Ормузского пролива на Ближнем Востоке, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.
Инцидент произошел в понедельник на фоне очередного обострения ситуации в регионе.
…По словам двух источников, знакомых с ситуацией, два члена экипажа были благополучно спасеныговорится в сообщении
Пока неясно, был ли вертолет сбит или упал из-за технической неисправности, заявил один из анонимных источников.
Ранее истребитель американских ВВС атаковал нефтяной танкер под флагом Палау в Оманском заливе за попытку пройти в Иран.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 июня. Иранские военные выпустили несколько ракет по северным районам Израиля после израильской атаки по пригороду Бейрута в Ливане. В ответ Израиль нанес удары по военным объектам в центральной и западной частях Ирана, после чего Тегеран снова обстрелял израильскую территорию.