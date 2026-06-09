Американский вертолет Apache потерпел крушение недалеко от Ормузского пролива

Американский военный вертолет разбился близ Ормузского пролива Американский вертолет Apache потерпел крушение недалеко от Ормузского пролива

Москва9 июн Вести.Военный вертолет США Apache разбился близ Ормузского пролива на Ближнем Востоке, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

Инцидент произошел в понедельник на фоне очередного обострения ситуации в регионе.

…По словам двух источников, знакомых с ситуацией, два члена экипажа были благополучно спасены говорится в сообщении

Пока неясно, был ли вертолет сбит или упал из-за технической неисправности, заявил один из анонимных источников.

Ранее истребитель американских ВВС атаковал нефтяной танкер под флагом Палау в Оманском заливе за попытку пройти в Иран.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 июня. Иранские военные выпустили несколько ракет по северным районам Израиля после израильской атаки по пригороду Бейрута в Ливане. В ответ Израиль нанес удары по военным объектам в центральной и западной частях Ирана, после чего Тегеран снова обстрелял израильскую территорию.