Иран остановил удары по Израилю, но пригрозил более жесткими мерами

Иран прекратил удары по Израилю, но предостерег о худшем Иран остановил удары по Израилю, но пригрозил более жесткими мерами

Москва8 июн Вести.Иран сворачивает атаки на Израиль, однако грозит ответить куда более жесткими действиями, если израильская сторона продолжит военные операции в Ливане. Это следует из сообщения центрального штаба военного командования иранских вооруженных сил "Хатам аль-Анбия".

Объявляется прекращение операции вооруженных сил (Ирана - прим. ред.), однако подчеркивается, что в случае продолжения агрессии, в том числе на юге Ливана, будут предприняты более сокрушительные и мощные меры говорится в заявлении, которое приводит иранское агентство Fars

В военном командовании Ирана охарактеризовали проведенные удары по Израилю как "назидательный урок".

Вечером 7 июня иранские военные выпустили несколько ракет по северным районам Израиля. Сигналы воздушной тревоги звучали неоднократно, в том числе в Хайфе. Этот удар был нанесен спустя несколько часов после того, как в Тегеране пообещали отреагировать на недавнюю израильскую атаку по пригороду Бейрута.

Затем Армия обороны Израиля сообщила об ударах по военным объектам в центральной и западной частях Ирана, после чего Иран возобновил обстрелы израильской территории.