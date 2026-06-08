Москва8 июнВести.Иран сворачивает атаки на Израиль, однако грозит ответить куда более жесткими действиями, если израильская сторона продолжит военные операции в Ливане. Это следует из сообщения центрального штаба военного командования иранских вооруженных сил "Хатам аль-Анбия".
Объявляется прекращение операции вооруженных сил (Ирана - прим. ред.), однако подчеркивается, что в случае продолжения агрессии, в том числе на юге Ливана, будут предприняты более сокрушительные и мощные мерыговорится в заявлении, которое приводит иранское агентство Fars
В военном командовании Ирана охарактеризовали проведенные удары по Израилю как "назидательный урок".
Вечером 7 июня иранские военные выпустили несколько ракет по северным районам Израиля. Сигналы воздушной тревоги звучали неоднократно, в том числе в Хайфе. Этот удар был нанесен спустя несколько часов после того, как в Тегеране пообещали отреагировать на недавнюю израильскую атаку по пригороду Бейрута.
Затем Армия обороны Израиля сообщила об ударах по военным объектам в центральной и западной частях Ирана, после чего Иран возобновил обстрелы израильской территории.