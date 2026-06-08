Иран нанес удары по ряду военных целей на севере Израиля Иран ударил по военным целям на севере Израиля

Москва8 июн Вести.

Ряд военных целей на севере Израиля подвергся ударам со стороны Вооруженных сил Ирана. Об этом сообщает МИД Ирана.

В Telegram-канале ведомства отмечается, что Тегеран решил атаковать Израиль из-за многочисленных нарушений режима прекращения огня и агрессии против Ливана и Ирана.

Вследствие неоднократных нарушений режима прекращения огня … неоднократных агрессивных действий Израиля против Ливана и Ирана, в том числе путем сотрудничества с США в нападениях последних двух недель на иранские суда и на объекты в южных частях Ирана … Вооруженные силы Ирана вечером в воскресенье … нанесли удары по ряду военных целей на севере Израиля говорится в заявлении МИД Ирана

Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля вечером 7 июня. Таким образом Тегеран отреагировал на недавний удар израильской армии по пригороду Бейрута. Израиль пообещал "мощно" ответить на обстрелы со стороны Ирана баллистическими ракетами.