Москва8 июнВести.
Ряд военных целей на севере Израиля подвергся ударам со стороны Вооруженных сил Ирана. Об этом сообщает МИД Ирана.
В Telegram-канале ведомства отмечается, что Тегеран решил атаковать Израиль из-за многочисленных нарушений режима прекращения огня и агрессии против Ливана и Ирана.
Вследствие неоднократных нарушений режима прекращения огня … неоднократных агрессивных действий Израиля против Ливана и Ирана, в том числе путем сотрудничества с США в нападениях последних двух недель на иранские суда и на объекты в южных частях Ирана … Вооруженные силы Ирана вечером в воскресенье … нанесли удары по ряду военных целей на севере Израиляговорится в заявлении МИД Ирана
Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля вечером 7 июня. Таким образом Тегеран отреагировал на недавний удар израильской армии по пригороду Бейрута. Израиль пообещал "мощно" ответить на обстрелы со стороны Ирана баллистическими ракетами.