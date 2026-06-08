Иранский МИД заявил об ударах по Израилю в ответ на нарушения прекращения огня

Иран заявил об "оборонительных ударах" по Израилю Иранский МИД заявил об ударах по Израилю в ответ на нарушения прекращения огня

Москва8 июн Вести.Министерство иностранных дел Ирана заявило о нанесении "оборонительных ударов" в ответ на нарушения режима прекращения огня со стороны Израиля. Об этом сообщает агентство Mehr.

Отмечается, что атаки пришлись по военным целям на севере страны.

Удары были нанесены в ответ на неоднократные нарушения Израилем режима прекращения огня от 8 апреля, включая его сотрудничество с американскими военными в нападениях на иранские корабли и цели на юге Ирана в течение последних двух недель, а также поддерживаемое США морское пиратство против иранского государства говорится в сообщении

В ночь на 8 июня сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по целям в центральной и западной частях Ирана.