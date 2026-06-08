Израиль ударил по объектам в Иране

Израиль нанес удары по целям в центральной и западной частях Ирана Израиль ударил по объектам в Иране

Москва8 июн Вести.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по целям в центральной и западной частях Ирана, сообщает ЦАХАЛ в Telegram-канале.

Некоторое время назад израильские ВВС нанесли удары по военным целям, принадлежащим иранскому террористическому режиму, в западной и центральной частях Ирана отмечает ЦАХАЛ

Иранская гостелерадиокомпания IRIB сообщила о звуках взрывов в Тегеране, Исфахане и Тебризе.

Между тем ЦАХАЛ готов наносить удары по Ирану, как только получит приказ, заявил начальник Генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Эяль Замир.