Армия Израиля готова нанести ответный удар по Ирану, как только получит приказ

ЦАХАЛ сообщил о готовности нанести ответный удар по Ирану, когда получит приказ Армия Израиля готова нанести ответный удар по Ирану, как только получит приказ

Москва8 июн Вести.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готова наносить ответные удары после атаки со стороны Ирана, как только получит соответствующий приказ. Об этом сообщает начальник Генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Эяль Замир, его слова передает армейская пресс-служба в Telegram-канале.

Как указывается в тексте, генерал в настоящее время проводит оценку ситуации совместно с высшим военным руководством.

ЦАХАЛ нанесет решительный удар по противнику, как только будет отдан приказ сказано в сообщении

Ранее представитель ЦАХАЛ Эффи Дефрин заявил, что израильская армия продолжит действовать по всей территории Ливана и усилит удары по ливанскому движению "Хезболла" после ракетного обстрела со стороны Исламской Республики Иран.

При этом США призвали Израиль подождать несколько дней с ответом на удары со стороны Ирана, чтобы оценить шансы на заключение соглашения с Исламской Республикой.