Москва8 июнВести.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готова наносить ответные удары после атаки со стороны Ирана, как только получит соответствующий приказ. Об этом сообщает начальник Генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Эяль Замир, его слова передает армейская пресс-служба в Telegram-канале.
Как указывается в тексте, генерал в настоящее время проводит оценку ситуации совместно с высшим военным руководством.
ЦАХАЛ нанесет решительный удар по противнику, как только будет отдан приказсказано в сообщении
Ранее представитель ЦАХАЛ Эффи Дефрин заявил, что израильская армия продолжит действовать по всей территории Ливана и усилит удары по ливанскому движению "Хезболла" после ракетного обстрела со стороны Исламской Республики Иран.
При этом США призвали Израиль подождать несколько дней с ответом на удары со стороны Ирана, чтобы оценить шансы на заключение соглашения с Исламской Республикой.