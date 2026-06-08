ЦАХАЛ: Израиль в ответ на обстрел со стороны Ирана усилит удары по "Хезболле" ЦАХАЛ: Израиль усилит удары по "Хезболле" после иранского ракетного обстрела

Москва8 июн Вести.Израильская армия продолжит действовать по всей территории Ливана и усилит удары по ливанскому движению "Хезболла" после ракетного обстрела со стороны Исламской Республики Иран. Об этом на пресс-конференции заявил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эффи Дефрин.

Он отметил, что начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Эяль Замир проводит оценку ситуации.

Армия обороны Израиля продолжит действовать по всему Ливану … Мы готовы к возможным новым атакам против нас. Наши системы обороны превосходны, но оборона не является абсолютно надежной заявил Дефрин

Он также подчеркнул, что Исламская Республика совершила серьезную ошибку, атаковав территорию Израиля.

Израиль, как ранее стало известно, нанес удар по району Дахия ливанской столицы в ответ на обстрелы со стороны "Хезболлы". После этого Иран совершил ракетный обстрел Израиля.