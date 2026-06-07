Москва7 июн Вести.Иран совершил серьезную ошибку, атаковав территорию Израиля, в еврейском государстве разрабатывают планы ответных мер. Об этом на пресс-конференции заявил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эффи Дефрин.

По его словамм, Израиль был готов к такому развитию событий и, вопреки "угрозам Ирана", не намерен прекращать операции в Ливане, направленные против движения "Хезболла".

Иранский режим совершил серьезную ошибку, снова выбрав терроризм заявил Дефрин

Ранее стало известно, что Армия обороны Израиля нанесла удар по району Дахия ливанской столицы в ответ на обстрелы со стороны "Хезболлы". После этого Иран совершил ракетный обстрел Израиля. В иранском Корпусе стражей исламской революции заявили о нанесении удара по израильской авиабазе "Рамат-Давид".