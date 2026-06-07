Израиль нанес удар по пригороду столицы Ливана Армия обороны Израиля нанесла удар по пригороду Бейрута

Москва7 июн Вести.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по району Дахия ливанской столицы в ответ на обстрелы со стороны движения "Хезболла". Об этом сообщили в канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Отмечается, что решение об атаке Бейрута было принято в соответствии с указаниями Нетаньяху и министра обороны Израиля Исраэля Каца.

ЦАХАЛ только что нанес удары по штабу террористов в районе Дахия в Бейруте в ответ на обстрелы территории Израиля со стороны движения "Хезболла" говорится в заявлении

Ранее портал Ynet писал, что Израиль допускает нанесение "оборонительных" ударов по территории Ливана, несмотря на установление режима прекращения огня, о котором сообщалось 4 июня.