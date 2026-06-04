Израиль и Ливан договорились о соблюдении режима прекращения огня

Израиль и Ливан договорились о прекращении огня Израиль и Ливан договорились о соблюдении режима прекращения огня

Москва4 июн Вести.Израиль и Ливан договорились перейти к выполнению режима прекращения огня при посредничестве США, отмечено в совместном заявлении сторон.

Перемирие зависит от полного прекращения огня со стороны шиитского движения "Хезболла".

В результате переговоров под руководством США Израиль и Ливан договорились о выполнении режима прекращения огня отмечено в совместном заявлении

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему удалось договориться о прекращении огня в Ливане после того, как он провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.