N12: Израиль и "Хезболла" достигли соглашения о прекращении огня

СМИ утверждают, что Израиль и "Хезболла" договорились о перемирии N12: Израиль и "Хезболла" достигли соглашения о прекращении огня

Москва19 июн Вести.Израиль и шиитское движение "Хезболла" заключили соглашение о прекращении огня. Об этом сообщил телеканал N12 со ссылкой на израильский источник.

По данным собеседника телеканала, Израиль сохранит свое присутствие в зоне безопасности на юге Ливана. Кроме того, в случае нападения ЦАХАЛ оставляет за собой право на ответные действия.

Мы (Израиль и "Хезболла" – Прим.ред.) заключили соглашение о прекращении огня. Мы останемся в зоне безопасности [на юге Ливана] сказал израильский источник

Reuters со ссылкой на американский источник также утверждает, что стороны достигли договоренности. Перемирие вступило в силу с 16.00 мск.

При этом журналисты Al Mayadeen, которые находятся на юге Ливана, сообщают о воздушной атаке израильских сил по городу Набатия. Удары звучат одновременно с началом предполагаемого перемирия.

Ранее министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир выступил за продолжение боевых действий Израиля в Ливане, несмотря на сделку США с Ираном.