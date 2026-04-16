Москва16 апрВести.Перемирие между Израилем и ливанским движением "Хезболла" может вступить в силу уже на этой неделе, сообщает Financial Times (FT).
Отмечается, что режим прекращения огня может начать действовать после того, как израильские силы установят контроль над Бинт-Джбейлем.
Если в Ливане будет объявлено о прекращении огня, его продолжительность, вероятно, будет зависеть от того, как долго будет действовать перемирие между США и Ираномговорится в материале
Потенциальное перемирие, как подчеркнули в издании, не будет включать в себя вывод войск Израиля с ливанской территории.
Накануне портал Ynet написал, что Израиль не принял решение о прекращении огня в Ливане.
Между тем Naharnet сообщил, что ливанская сторона смогла убедить Вашингтон в необходимости оказать давление на Израиль и добиться от него временного перемирия.