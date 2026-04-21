Следующий раунд переговоров Израиля и Ливана может состояться в четверг Журналист Бернвальд сообщил о возможных переговорах Ливана и Израиля в четверг

Москва21 апр Вести.Следующий раунд переговоров между Ливаном и Израилем на уровне послов может состояться в четверг, 23 апреля. Об этом сообщил журналист ИС "Вести" Станислав Бернвальд, уточнив, что информация только появилась и пока не нашла официального подтверждения.

Журналист отметил, что перемирие между Ливаном и Израилем может рухнуть в любой момент.

США заявляют о том, что Израиль имеет право действовать … в южном направлении Ливана так, как он считает нужным. Ну, то есть ситуация на самом деле такая, на волоске. Где-то слышны выстрелы, где-то есть боестолкновения. То есть вот это хрупкое перемирие может рухнуть вообще в любой момент. Будем надеяться, что этого не произойдет заявил Станислав Бернвальд

Ранее представители научного сообщества Ливана выразили уверенность в том, что крепкого мира с Израилем не будет, так как Тель-Авив не уважает и нарушает любые договоренности и права человека.