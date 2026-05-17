В Ливане поделились ожиданиями от нового раунда переговоров по Израилю Политолог: президент Ливана занял продвинутую позицию по переговорам с Израилем

Москва17 мая Вести.В Ливане рассчитывают на результативность нового раунда переговоров по ситуации с Израилем при посредничестве США. Об этом для ИС "Вести" рассказал директор Центра стратегических исследований "Дар аль-Адль" Ильяс эль-Морр.

Президент Ливана Джозеф Аун занял продвинутую позицию, увязав продолжение переговорного процесса с обязательством Израиля соблюдать соглашение о прекращении огня. Сейчас все ожидают итогов продолжающихся консультаций и того, сможет ли американская сторона оказать давление на Израиль для прекращения огня сказал он

Накануне в американском Госдепе заявили, что режим прекращения огня между Израилем и Ливаном пролонгируют еще на 45 дней. По информации представителя Госдепа Томми Пиготта, США перезапустит политический трек переговоров 2 и 3 июня.