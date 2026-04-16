Москва16 апр Вести.Президент Ливана Джозеф Аун и премьер-министр Наваф Салам смогли убедить Соединенные Штаты в необходимости оказать давление на Израиль и добиться от него временного перемирия. Об этом сообщает информационный портал Naharnet со ссылкой на комментарий министра информации Пола Моркоса.

По его словам, Вашингтон с пониманием отнесся к мнению Бейрута, который настаивает на заключении временного перемирия для продолжения мирных переговоров с Израилем.

Усилия президента республики и главы правительства по достижению прекращения огня начали приносить плоды… США попросили Израиль рассмотреть возможность временно остановить военные действия в Ливане в качестве жеста доброй воли приводит портал слова министра информации Ливана

Ранее обозреватель Axios Барак Равид со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника заявил о том, что Соединенные Штаты не призывали Израиль к прекращению огня в Ливане. При этом Равид отметил, что американский лидер Дональд Трамп выступает за прекращение боевых действий в рамках соглашения между Израилем и Ливаном.