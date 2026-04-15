Москва15 апрВести.Соединенные Штаты не призывали израильскую сторону к прекращению огня в Ливане. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
При этом он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп выступает за прекращение боевых действий в рамках соглашения между Израилем и Ливаном.
США официально не обращались к Израилю с просьбой о прекращении огня в Ливаненаписал Равид в соцсети X
По его словам, данный вопрос не является частью мирных переговоров с Ираном.
Накануне журналист ИС "Вести" Сергей Пашков рассказал, что Израиль расширяет масштабы своей наземной операции в Ливане. Он отметил, что движение "Хезболла" также продолжает ракетные обстрелы Израиля, хотя уже с меньшей интенсивностью.