Axios: США не обращались к Израилю с просьбой о прекращении огня в Ливане

Axios: США не призывали Израиль к прекращению огня в Ливане Axios: США не обращались к Израилю с просьбой о прекращении огня в Ливане

Москва15 апр Вести.Соединенные Штаты не призывали израильскую сторону к прекращению огня в Ливане. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

При этом он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп выступает за прекращение боевых действий в рамках соглашения между Израилем и Ливаном.

США официально не обращались к Израилю с просьбой о прекращении огня в Ливане написал Равид в соцсети X

По его словам, данный вопрос не является частью мирных переговоров с Ираном.

Накануне журналист ИС "Вести" Сергей Пашков рассказал, что Израиль расширяет масштабы своей наземной операции в Ливане. Он отметил, что движение "Хезболла" также продолжает ракетные обстрелы Израиля, хотя уже с меньшей интенсивностью.