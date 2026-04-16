Москва16 апрВести.Израиль сохраняет за собой право принимать "меры самообороны" в период действия режима прекращения огня в Ливане. Об этом говорится в письменном заявлении, опубликованном Госдепартаментом США и одобренном правительствами Израиля и Ливана.
При этом подчеркивается, что Израиль отказывается от проведения наступательных операций против целей на территории Ливана.
Израиль оставляет за собой право на любые необходимые меры самообороны в ответ на готовящиеся, надвигающиеся или продолжающиеся нападенияговорится в заявлении
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Ливан и Израиль договорились о перемирии, которое продлится 10 дней. Американский лидер выразил уверенность, что этот шаг станет началом конца очередного военного конфликта.