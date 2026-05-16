В Госдепе заявили о продлении перемирия Израиля и Ливана на 45 дней

Москва16 мая Вести.Государственный департамент США утверждает, что режим прекращения огня между Израилем и Ливаном пролонгируют еще на 45 дней.

Об этом сообщил представитель Госдепа Томми Пиготт в социальной сети X.

Согласно информации чиновника, США перезапустит политический трек переговоров 2 и 3 июня.

Кроме того, 29 мая Пентагон начнет консультации по безопасности с участием военных представителей обоих государств, добавил Пиготт.

Ранее министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи сообщил, что перемирие Ирана с США и Израилем невозможно, пока Тель-Авив наносит удары по Ливану.