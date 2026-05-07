Госдеп: Израиль и Ливан проведут переговоры в Вашингтоне 14-15 мая

Представители Израиля и Ливана встретятся в Вашингтоне 14-15 мая, заявил Госдеп Госдеп: Израиль и Ливан проведут переговоры в Вашингтоне 14-15 мая

Москва7 мая Вести.Израиль и Ливан проведут переговоры в Вашингтоне 14-15 мая, сообщили представители Госдепа США в ответ на запрос агентства РИА Новости.

Дипломатические источники агентства также сообщали, что на предстоящих переговорах Бейрут надеется добиться полного и немедленного прекращения огня.

Переговоры [Ливана и Израиля в Вашингтоне] пройдут в следующий четверг-пятницу сообщил Госдеп США

Ранее глава Госдепа Марко Рубио заявил, что считает вполне достижимым мирное соглашение между Израилем и Ливаном, поэтому США добиваются прямых переговоров между ними. Главным препятствием для мирного урегулирования дипломат назвал деятельность шиитского движения "Хезболла".