Новый раунд переговоров Израиля и Ливана стартует в Вашингтоне 23 июня Новый раунд переговоров Израиля и Ливана начнется 23 июня в Вашингтоне

Москва23 июн Вести.Новый раунд переговоров между Израилем и Ливаном при посредничестве США состоится во вторник, 23 июня, в Вашингтоне.

По данным Госдепартамента США, встречи ливанской и израильской делегаций пройдут с 23 по 25 июня​​​.

Пока нет точной информации по поводу того, будет ли принимать участие в переговорах госсекретарь США Марко Рубио, поскольку на эти даты у него запланирована рабочая поездка в ОАЭ, Кувейт и Бахрейн, передает РИА Новости.

Ранее американский лидер Дональд Трамп пообещал, что решит проблему с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по вопросу мирного урегулирования в Ливане.

В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс во время выступления в Швейцарии рассказал, что Соединенные Штаты разработали механизм для предотвращения эскалации между Израилем, Ливаном и шиитским движением "Хезболла". Предполагается, что этот механизм даст возможность вести обсуждения между "Хезболлой", Ливаном, Израилем и другими партнерами в регионе. При этом Вэнс отметил, что Израиль и другие страны региона имеют право на самооборону, но Вашингтон хочет, чтобы их действия сопровождались диалогом о деэскалации, а не выводили конфликт из-под контроля.