В США заявили о схеме по предотвращению эскалации между Израилем и Ливаном Вэнс: США создали механизм предотвращения эскалации между Израилем и Ливаном

Москва22 июн Вести.США создали механизм для предотвращения эскалации между Израилем, Ливаном и шиитским движением "Хезболла", заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс во время выступления в Швейцарии, говоря о ситуации вокруг Ливана.

У нас теперь есть механизм, который должен гарантировать, что этого не произойдет, что эскалации не будет сказал Вэнс журналистам

Механизм был создан накануне, отметил американский вице-президент. Он должен позволить вести обсуждения между "Хезболлой", Ливаном, Израилем и другими партнерами в регионе.

Израиль и другие страны региона, как добавил Вэнс, имеют право на самооборону, но Вашингтон хочет, чтобы такие действия сопровождались диалогом о деэскалации, а не выводили конфликт из-под контроля.

Вэнс прибыл в Швейцарию для участия в переговорах с иранской делегацией. Как сообщал помощник Вэнса Люк Шредер, в мероприятии также примут участие представители Катара. Как отмечал Вэнс, в рамках переговоров в Швейцарии США, помимо перемирия в Ливане, также намерены затронуть вопрос ядерной программы Ирана. По словам американского вице-президента, консультации могут продлиться несколько дней.