Вэнс: США заключат сделку с Ираном, нравится это Израилю или нет

"Нравится или нет": Вэнс заявил, что США безразлична позиция Израиля по Ирану Вэнс: США заключат сделку с Ираном, нравится это Израилю или нет

Москва9 июн Вести.США будет продолжать добиваться урегулирования конфликта с Ираном вне зависимости от мнения Израиля об этом, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.

С таким утверждением он выступил в интервью телеканалу Fox News.

Как отметил американский вице-президент, Вашингтон может "добиться долгосрочного урегулирования по ядерной программе Ирана".

Израилю может это нравится или нет, но принципиально мы считаем, что это отвечает интересам США. Так что мы продолжим этого добиваться сказал Вэнс

Слова Вэнса обнажают раскол между властями США и Израиля по иранскому вопросу. Израиль опасается, что сделка Вашингтона и Тегерана не затронет ни ядерную программу Ирана в нужном правительству еврейского государства объеме, ни статус региональных союзников Исламской Республики.

В последние дни президент США Дональд Трамп оказывает давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, чтобы тот отказался от обстрелов Ирана. Глава Белого дома пригрозил израильскому премьеру тем, что тот может остаться один на один с Тегераном в случае продолжения агрессии. Как подчеркивал американский лидер, у Нетаньяху нет выбора, кроме как принять потенциальное мирное соглашение Соединенных Штатов и Ирана.

Между тем Трамп заявил, что США объявят о своей "полной победе" над Ираном в ближайшие две недели.