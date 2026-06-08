Kan: Нетаньяху проводит консультации по безопасности после разговора с Трампом

Kan: Нетаньяху после звонка Трампа проводит консультации по безопасности Kan: Нетаньяху проводит консультации по безопасности после разговора с Трампом

Москва8 июн Вести.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит консультации по вопросам безопасности после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Kan.

После разговора с президентом Трампом премьер-министр Нетаньяху проводит консультации по вопросам безопасности передает гостелерадиокомпания

Накануне портал Axios сообщил, что Трамп собирается попросить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не наносить ответные удары по Ирану. Американский лидер уточнил, что Вашингтон очень близок к заключению соглашения с Тегераном.