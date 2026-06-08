Москва8 июнВести.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит консультации по вопросам безопасности после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Kan.
После разговора с президентом Трампом премьер-министр Нетаньяху проводит консультации по вопросам безопасностипередает гостелерадиокомпания
Накануне портал Axios сообщил, что Трамп собирается попросить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не наносить ответные удары по Ирану. Американский лидер уточнил, что Вашингтон очень близок к заключению соглашения с Тегераном.