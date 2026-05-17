Москва17 мая Вести.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 17 мая намерен провести телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Заявление главы израильского кабмина распространила его канцелярия.

Сегодня я, как и каждые несколько дней, поговорю с президентом Трампом. Я обязательно услышу впечатления от его поездки в Китай сказал он

Нетаньяху добавил, что внимательно следит за ситуацией в Иране. Он отметил, что вариантов развития событий много, однако Израиль "готов к любому сценарию".

Война США и Израиля с Ираном началась 28 февраля. Под удары попали крупнейшие иранские города, были убиты ключевые фигуры руководства страны. Иран был вынужден наносить ответные удары по Израилю и военной инфраструктуре США в регионе.

В прошлом месяце Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, но до сих пор не могут выработать постоянный мирный договор. Переговоры приостановлены с прошлой недели, когда Иран и США отклонили последние предложения друг друга.

По информации Reuters, в условиях тупиковой ситуации между двумя сторонами Трамп демонстрирует растущее разочарование по поводу кризиса, длящегося уже 11 недель, но при этом не проявляет особого желания смягчить свой жесткий дипломатический подход к иранским лидерам.

Это не сулит ничего хорошего для быстрого урегулирования путем переговоров, усиливая опасения, что нынешнее противостояние — и беспрецедентный удар по мировым запасам энергоносителей — может затянуться на неопределенный срок с периодическими периодами балансирования на грани войны, отмечает агентство.