NYT: позиции Трампа и Нетаньяху из-за перемирия с Ираном могут разойтись

Москва10 апр Вести.Между президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху может начаться конфликт из-за разногласий по поводу решения о прекращении огня с Ираном. Об этом пишет газета New York Times (NYT).

Издание предположило, что "в ближайшие недели, пока Трамп будет вести переговоры с Ираном о возможном соглашении, вероятны новые трения с Нетаньяху".

При этом, продолжила газета, глава израильского кабмина, избегая публичных разногласий с американским лидером, в личных беседах с большой вероятностью будет настаивать на более жесткой позиции в переговорах с Тегераном. В случае необходимости Нетаньяху может даже выступить за возобновление боевых действий.

Старший научный сотрудник Института Ближнего Востока Натан Сакс, мнение которого приводит NYT, утверждает, что цель израильского премьера — снизить давление со стороны Вашингтона, сохраняя при этом военные планы в отношении Ливана.

5 марта американский лидер в интервью порталу Axios заявил, что ежедневно обсуждает с Нетаньяху ситуацию на Ближнем Востоке.

В свою очередь, израильский премьер говорил, что он и президент США воюют с "плохими парнями", назвав себя и Трампа "хорошими парнями".

Тогда же глава Белого дома отметил, что вместе с Нетаньяху решит, когда кончится операция против Ирана.

9 апреля телеканал CBS News сообщил, что Трамп пересмотрел свое решение включать Ливан в двухнедельное перемирие с Ираном после телефонного звонка израильского премьера.