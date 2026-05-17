Axios: Трамп и Нетаньяху по телефону обсудили ситуацию вокруг Ирана Журналист Axios Равид: Трамп обсудил с Нетаньяху ситуацию вокруг Ирана

Москва17 мая Вести.Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщил журналист издания Axios Барак Равид. По его данным, темой разговора двух политиков стал Иран.

О состоявшемся телефонном разговоре между Трампом и Нетаньяху Равид, ссылаясь на неназванного израильского чиновника, сообщил в соцсети Х.

Каких-либо подробностей телефонного разговора политиков он не привел.

Ранее 17 мая канцелярия главы израильского кабмина распространила заявление о том, что Нетаньяху 17 мая намерен провести телефонный разговор с Трампом. В частности, как отметил израильский премьер, он "обязательно услышит впечатления от его поездки в Китай".

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Тегеран в ответ начал наносить удары по израильской территории и американским военным базам, расположенным в странах Ближнего Востока. 8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня. После этого в Исламабаде прошли переговоры, которые окончились безрезультатно.