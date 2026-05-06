Москва6 маяВести.Израиль и Соединенные Штаты полностью координируют друг с другом по теме Ирана. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ходе заседания кабинета по безопасности.
Он также указал на общие цели с Вашингтоном по ситуации вокруг Исламской Республики.
У нас есть полная координация, никаких неожиданностей нет. Самая важная цель - вывезти весь обогащенный уран из Ирана и демонтировать иранские мощности по обогащениюсказал Нетаньяху
Премьер Израиля добавил, что разговаривает с президентом США Дональдом Трампом почти каждый день. Он также анонсировал разговор с американским лидером в среду вечером.
Ранее начальник Генерального штаба израильской армии Эяль Замир заявил, что Израиль готов возобновить широкомасштабную операцию против Ирана, цели определены.