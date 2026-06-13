Министр обороны Израиля намекнул на то, что Нетаньяху не оставит Иран в покое Глава МО Кац: Изариль сохранит свободу действий в отношении Ирана

Москва13 июн Вести.Израиль намерен сохранить за собой свободу действий в отношении Ирана и предотвращения получения Тегераном ядерного оружия. Об это заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

По его словам, премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху и он лично "поручили Армии обороны Израиля подготовиться к этому соответствующим образом".

Израиль должен обеспечить, чтобы и в будущем мы сохранили возможность действовать независимо для предотвращения получения Ираном ядерного оружия написал Кац в соцсети Х

Комментируя переговоры между Вашингтоном и Тегераном, министр выразил уверенность в том, что президент США Дональд Трамп ведет их "исходя из американских интересов, включая общие интересы с Израилем по поводу предотвращения получения Ираном ядерного оружия".

Кроме того, Кац отметил, что Израиль ждет от Соединенных Штатов последовательности в вопросах ракетного вооружения Ирана и поддержки им террористических группировок в регионе.

12 июня портал Axios сообщил, что заявления Трампа о прогрессе в переговорах с Ираном застали Нетаньяху врасплох, израильский премьер не был предупрежден о них.

Между тем глава МИД Ирана Аббас Аракчи объявил, что Тегеран и Вашингтон могут подписать меморандум о взаимопонимании в ближайшие несколько дней, церемония пройдет в онлайн-формате. Иранский министр подчеркнул, что Израиль является основным противником этого соглашения и всячески пытается сорвать его заключение.