Москва13 июнВести.У рамочного меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном, согласование положений которого в настоящее время продолжается, есть противники. Особое место среди них занимает Израиль.
Такое мнение в эфире государственного телевидения высказал министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
Безусловно, существуют противники этого соглашения, и возглавляет их (Израиль – прим. ред.), который ищет любые возможности для его срывазаявил глава внешнеполитического ведомства Исламской Республики
Кроме этого, Аракчи рассказал о некоторых пунктах проекта меморандума. По его словам, в документе не будет упоминаний о снятии морской блокады и об открытии Ормузского пролива, поскольку эти вопросу будут урегулированы позднее.
Министр добавил, что проход судов через этот водный маршрут теперь будет платным, а американская сторона обязуется не вмешиваться во внутренние дела Ирана и уважать его суверенитет.
Глава иранского внешнеполитического ведомства также заявил, что Тегеран и Вашингтон могут подписать меморандум о взаимопонимании в ближайшие несколько дней, церемония пройдет в онлайн-формате.