"Безусловно, существуют": Аракчи о противниках соглашения Ирана и США Аракчи заявил о существовании противников соглашения Тегерана с Вашингтоном

Москва13 июн Вести.У рамочного меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном, согласование положений которого в настоящее время продолжается, есть противники. Особое место среди них занимает Израиль.

Такое мнение в эфире государственного телевидения высказал министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Безусловно, существуют противники этого соглашения, и возглавляет их (Израиль – прим. ред.), который ищет любые возможности для его срыва заявил глава внешнеполитического ведомства Исламской Республики

Кроме этого, Аракчи рассказал о некоторых пунктах проекта меморандума. По его словам, в документе не будет упоминаний о снятии морской блокады и об открытии Ормузского пролива, поскольку эти вопросу будут урегулированы позднее.

Министр добавил, что проход судов через этот водный маршрут теперь будет платным, а американская сторона обязуется не вмешиваться во внутренние дела Ирана и уважать его суверенитет.

Глава иранского внешнеполитического ведомства также заявил, что Тегеран и Вашингтон могут подписать меморандум о взаимопонимании в ближайшие несколько дней, церемония пройдет в онлайн-формате.