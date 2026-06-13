Москва13 июнВести.США и Иран достигли взаимопонимания по ключевым вопросам и, согласно проекту соответствующего меморандума, американская сторона обязуется не вмешиваться во внутренние дела Исламской Республики и уважать ее суверенитет.
Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в эфире государственного телевидения страны.
США и Иран обязуются уважать суверенитет друг друга и не вмешиваться во внутренние дела друг друга. На полностью равных условияхзаявил глава внешнеполитического ведомства
Кроме того, Аракчи отметил, что соглашение предусматривает прекращение агрессивных действий Израиля против Ливана.
Мы не оставим Ливан в одиночествеподчеркнул министр
Кроме этого, Аракчи рассказал о других положениях проекта потенциального меморандума. По его словам, в документе не будет упоминаний о снятии морской блокады и об открытии Ормузского пролива, поскольку эти вопросу будут урегулированы позднее.
Вместе с тем, глава МИД Исламской Республики отметил, что проход судов через этот водный маршрут теперь будет платным.
Глава иранского внешнеполитического ведомства также заявил, что Тегеран и Вашингтон могут подписать меморандум о взаимопонимании в ближайшие несколько дней, церемония пройдет в онлайн-формате.