Аракчи: согласно меморандуму, США обязуются больше не вмешиваться в дела Ирана

Аракчи раскрыл пункт меморандума, связанный с обязательствами США Аракчи: согласно меморандуму, США обязуются больше не вмешиваться в дела Ирана

Москва13 июн Вести.США и Иран достигли взаимопонимания по ключевым вопросам и, согласно проекту соответствующего меморандума, американская сторона обязуется не вмешиваться во внутренние дела Исламской Республики и уважать ее суверенитет.

Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в эфире государственного телевидения страны.

США и Иран обязуются уважать суверенитет друг друга и не вмешиваться во внутренние дела друг друга. На полностью равных условиях заявил глава внешнеполитического ведомства

Кроме того, Аракчи отметил, что соглашение предусматривает прекращение агрессивных действий Израиля против Ливана.

Мы не оставим Ливан в одиночестве подчеркнул министр

Кроме этого, Аракчи рассказал о других положениях проекта потенциального меморандума. По его словам, в документе не будет упоминаний о снятии морской блокады и об открытии Ормузского пролива, поскольку эти вопросу будут урегулированы позднее.

Вместе с тем, глава МИД Исламской Республики отметил, что проход судов через этот водный маршрут теперь будет платным.

Глава иранского внешнеполитического ведомства также заявил, что Тегеран и Вашингтон могут подписать меморандум о взаимопонимании в ближайшие несколько дней, церемония пройдет в онлайн-формате.