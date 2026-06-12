Москва12 июнВести.Снятие морской блокады и открытие Ормузского пролива войдут в будущий меморандум Ирана и США. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
По его словам, соглашение с американской стороной состоит из двух этапов - меморандум об окончании конфликта и достижение окончательного соглашения, которое будет решать вопрос иранского атома и снятия санкций.
В первом соглашении, оно же меморандум, будет снятие морской блокады и вопрос Ормузского проливасказал Аракчи в эфире иранского телевидения
Он добавил, что также предусматривается принятие обязательств о неприменении силы.