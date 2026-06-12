Аракчи сообщил, что войдет в меморандум Ирана и США

Аракчи: снятие блокады и открытие Ормузского пролива войдут в меморандум с США Аракчи сообщил, что войдет в меморандум Ирана и США

Москва12 июн Вести.Снятие морской блокады и открытие Ормузского пролива войдут в будущий меморандум Ирана и США. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

По его словам, соглашение с американской стороной состоит из двух этапов - меморандум об окончании конфликта и достижение окончательного соглашения, которое будет решать вопрос иранского атома и снятия санкций​​​.

В первом соглашении, оно же меморандум, будет снятие морской блокады и вопрос Ормузского пролива сказал Аракчи в эфире иранского телевидения

Он добавил, что также предусматривается принятие обязательств о неприменении силы.