Axios: США и Иран подпишут меморандум о взаимопонимании на 60 дней

США и Иран могут подписать меморандум о взаимопонимании на 60 дней Axios: США и Иран подпишут меморандум о взаимопонимании на 60 дней

Москва24 мая Вести.Вашингтон и Тегеран подпишут меморандум о взаимопонимании на 60 дней, он может быть продлен по обоюдному согласию сторон, сообщает портал Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Согласно проекту меморандума, "в течение 60 дней Ормузский пролив будет открыт без взимания платы за проход, и Иран согласится разминировать установленные в проливе мины, чтобы обеспечить беспрепятственный проход судов".

Взамен Соединенные Штаты снимут морскую блокаду иранских портов и ослабят санкции против Исламской Республики, чтобы позволить ей "свободно продавать нефть".

Источник издания подчеркнул, что чем быстрее Тегеран разминирует Ормузский пролив и восстановит судоходство через водный путь, тем быстрее Вашингтон снимет блокаду с портов.

Кроме того, проект меморандума включает обязательства Ирана "никогда не разрабатывать ядерное оружие и вести переговоры о приостановке программы обогащения урана и выводе запасов высокообогащенного урана".

Ранее журналист Axios Барак Равид сообщил, что посредники, участвующие в ирано-американских переговорах, планируют завершить подготовку текста рамочного соглашения в одну страницу, и представить его в воскресенье, 24 мая. Газета The Washington Post также писала, что стороны могут объявить в течение суток о завершении работы над проектом мирной сделки.

Согласно сведениям The New York Times, власти Ирана согласились полностью отказаться от запасов высокообогащенного урана.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заверил, что основные положения сделки с Тегераном согласованы, обсуждаются финальные детали, которые раскроют "в ближайшее время". По словам американского лидера, в рамках мирного плана будет разблокирован Ормузский пролив.

Однако иранское агентство Fars сообщило, что возможное соглашение стран не предусматривает полного открытия Ормузского пролива, а информация от Трампа "не соответствует действительности".