Axios: США и Иран договорились о 60-дневном прекращении огня

Москва28 мая Вести.Переговорщики США и Ирана достигли соглашения о 60-дневнем прекращении огня и начале переговоров по ядерной программе. Об этом сообщает портал Axios.

Соглашение также подразумевает поэтапное снятие блокады с Ормузского пролива. Так, договор накладывает на Тегеран обязательство убрать все мины из водного прохода в течение 30 дней. В случае окончательного утверждения меморандума судоходство через пролив будет осуществляться "без ограничений"​​​.

Уточняется, что президент США Дональд Трамп еще не дал своего окончательного одобрения меморандума. В публикации сказано, что на обдумывание документа Трампу потребуется "пара дней".

Портал пишет, что документ также будет включать обязательство Ирана не разрабатывать ядерное оружие.

Ранее заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багери Кяни заявил, что Иран намерен добиваться от США разблокировки всех замороженных активов страны.