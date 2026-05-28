Москва28 маяВести.Иран намерен добиваться от США разблокировки всех замороженных активов страны, заявил заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багери Кяни.
В разговоре с РИА Новости он отметил, что Тегеран в контактах с Вашингтоном стремится получить то, что на законных основаниях принадлежит ему. Иранский чиновник подчеркнул, что американская сторона "без каких-либо условий" должна полностью вернуть иранские средства.
Заблокированные активы наши по праву, США силой ограничили доступ к ним … Мы стремимся к освобождению всех наших заблокированных активовприводит агентство слова Кяни
Ранее в Меджлисе (парламенте) Исламской Республики заявили, что проект потенциального мирного соглашения между Ираном и США содержит такие пункты, как снятие морской блокады с иранских портов и разблокировка замороженных зарубежных активов страны.
Накануне госсекретарь США Марко Рубио допустил прогресс в переговорах с Ираном в ближайшие часы или дни.
Тем временем Вооруженные силы США нанесли удар по военному комплексу в Иране, который якобы представлял угрозу Соединенным Штатам и судоходству в Ормузском проливе.