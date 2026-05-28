"Наши по праву": в Иране требуют от США разблокировки всех активов страны

Москва28 мая Вести.Иран намерен добиваться от США разблокировки всех замороженных активов страны, заявил заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багери Кяни.

В разговоре с РИА Новости он отметил, что Тегеран в контактах с Вашингтоном стремится получить то, что на законных основаниях принадлежит ему. Иранский чиновник подчеркнул, что американская сторона "без каких-либо условий" должна полностью вернуть иранские средства.

Заблокированные активы наши по праву, США силой ограничили доступ к ним … Мы стремимся к освобождению всех наших заблокированных активов приводит агентство слова Кяни

Ранее в Меджлисе (парламенте) Исламской Республики заявили, что проект потенциального мирного соглашения между Ираном и США содержит такие пункты, как снятие морской блокады с иранских портов и разблокировка замороженных зарубежных активов страны.

Накануне госсекретарь США Марко Рубио допустил прогресс в переговорах с Ираном в ближайшие часы или дни.

Тем временем Вооруженные силы США нанесли удар по военному комплексу в Иране, который якобы представлял угрозу Соединенным Штатам и судоходству в Ормузском проливе.