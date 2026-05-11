Иран требует от США снять блокаду и разморозить активы

Иран ответил на мирный план США, предложив снять блокаду и разморозить активы Иран требует от США снять блокаду и разморозить активы

Москва11 мая Вести.Ответ Ирана на мирное предложение США включает требования снятия блокады и разморозки активов, рассказал официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Его слова приводит РИА Новости.

Тегеран 10 мая передал пакистанским посредникам ответ на предложение Вашингтона по завершению конфликта. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает ответ неприемлемым.

Наши требования законны. Требования об остановке войны, прекращении блокады и пиратства, разморозке активов Ирана, которые несправедливо из-за давления США заморожены в банках сказал Багаи

Также среди иранских условий он упомянул обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе и укрепление стабильности в регионе, включая ситуацию в Ливане.

США и Израиль в конце февраля начали наносить удары по Ирану, погиб ряд высокопоставленных иранских политиков и тысячи мирных жителей. Восьмого апреля было объявлено о прекращении огня, однако переговоры о мирном урегулировании пока ни к чему не привели, США начали блокировать иранские порты.

Ранее в Иране отреагировали на слова Трампа о недовольстве иранскими условиями, отметив, что американскому лидеру "не нравится реальность".