Москва10 маяВести.Президент США Дональд Трамп считает ответ Ирана на предложение американской стороны по урегулированию конфликта неприемлемым. Такое мнение он выразил в соцсети Truth Social.
Глава Белого дома отметил, что ему "не нравится" послание Тегерана.
Я только что ознакомился с ответом так называемых "представителей" Ирана. Мне это не нравится, это абсолютно неприемлемо!подчеркнул Трамп
Чуть ранее стало известно, что американский лидер провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
В воскресенье, 10 мая, иранское госагентство IRNA сообщило, что Тегеран передал пакистанским посредникам ответ на предложение Соединенных Штатов по завершению конфликта.