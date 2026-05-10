Трамп: мне не нравится ответ Ирана на предложение США по урегулированию Трамп назвал ответ Ирана на предложение США по урегулированию неприемлемым

Москва10 мая Вести.Президент США Дональд Трамп считает ответ Ирана на предложение американской стороны по урегулированию конфликта неприемлемым. Такое мнение он выразил в соцсети Truth Social.

Глава Белого дома отметил, что ему "не нравится" послание Тегерана.

Я только что ознакомился с ответом так называемых "представителей" Ирана. Мне это не нравится, это абсолютно неприемлемо! подчеркнул Трамп

Чуть ранее стало известно, что американский лидер провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

В воскресенье, 10 мая, иранское госагентство IRNA сообщило, что Тегеран передал пакистанским посредникам ответ на предложение Соединенных Штатов по завершению конфликта.