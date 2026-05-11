Tasnim: в Иране не согласны с реакцией Трампа на предложение по урегулированию

Москва11 мая Вести.В Иране не согласны с реакцией президента США Дональда Трампа на ответное предложение Тегерана по урегулированию конфликта. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на информированный источник.

Собеседник издания отметил, что иранские переговорщики составляют предложения, преследуя интересы своей страны, а не для того, чтобы угодить лично Трампу.

Мы только что видели реакцию "так называемого президента США" на ответ Ирана. Это не имеет значения. Никто в Иране не формирует план, чтобы угодить Трампу. Переговорная команда должна разрабатывать план, защищающий права иранского народа. И когда Трамп недоволен, как правило, это хороший знак. Трампу совсем не нравится реальность, поэтому он постоянно проигрывает Ирану цитирует агентство своего собеседника

Ранее Трамп заявил, что ему "не нравится" ответ Ирана на предложение американской стороны по урегулированию конфликта.