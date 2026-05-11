Москва11 мая Вести.Тегеран отверг предложение Соединенных Штатов по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, поскольку представленный план содержал "чрезмерные требования". Об этом сообщает телеканал Press TV.

Отмечается, что согласие с предложением американской стороны означало бы "подчинение" этим требованиям.

Уточняется, что ответный план Ирана подчеркивает необходимость выплаты Штатами репараций и установления полного контроля Исламской Республики над Ормузским проливом. В Тегеране также настаивают на отмене санкций и разморозке иранских зарубежных активов.

Ответное предложение Ирана было направлено в Вашингтон через пакистанских посредников.

Трамп уже заявил, что считает план Ирана неприемлемым. В Тегеране не согласились с его реакцией.