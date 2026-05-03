Москва3 маяВести.Вашингтон не принял инициативу Тегерана, направленную на прекращение боевых действий в ближневосточном регионе. О своем решении американский лидер Дональд Трамп сообщил в интервью израильскому телеканалу Kan News, подчеркнув, что представленные условия не отвечают интересам США.
Изучил новое иранское предложение, и оно для меня неприемлемозаявил Трамп
По информации телеканала Al Jazeera, иранская сторона выдвинула трехэтапный план действий, целью которого был постепенный переход от режима прекращения огня к долгосрочному урегулированию. План Тегерана, в частности, предполагал обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе и установление долгосрочного мира.
В качестве уступки по ядерной программе Иран выразил готовность заморозить процесс обогащения урана на 15 лет, однако при этом отверг требование о ликвидации своих ядерных объектов. Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи уточнил, что обсуждение ядерной программы с США в рамках текущих переговоров не ведется, так как они направлены только на прекращение войны.