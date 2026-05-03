Аракчи: Тегеран не обсуждал ядерную программу в рамках урегулирования с США

Глава МИД Ирана: план урегулирования с США не затрагивает ядерную сферу Аракчи: Тегеран не обсуждал ядерную программу в рамках урегулирования с США

Москва3 мая Вести.Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи выступил с разъяснением относительно текущей повестки переговоров с Соединенными Штатами. По его словам, представленный иранской стороной план из 14 пунктов носит узкоспециализированный характер и направлен исключительно на дипломатическое завершение боевых действий, оставляя в стороне ядерную проблематику. Об этом сообщает иранская гостелерадиокомпания (IRIB).

Наш план из 14 пунктов сосредоточен исключительно на прекращении войны и не касается вопросов, связанных с ядерной сферой подчеркнул руководитель иранского внешнеполитического ведомства

Его заявление стало ответом на попытки связать инициативу Тегерана с дискуссиями вокруг ядерной программы. На текущий момент иранские власти настаивают на приоритизации полного окончания конфликта, включая требования о выплатах репараций и гарантиях ненападения, отодвигая ядерные вопросы на второй план.