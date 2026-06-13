Москва13 июнВести.Иран готов рассмотреть возможность снижения уровня обогащения урана, но разработка этого материала должна продолжаться только на территории Исламской Республики. Об этом в эфире государственного телевидения заявил министр иностранных дел страны Аббас Аракчи.
Наша позиция относительно высокообогащенного урана, а именно до 60%, всегда заключалась в том, что если они (американцы – прим. ред.) хотят, то "разбавление" его должно происходить исключительно на иранской землесказал глава внешнеполитического ведомства
По мнению Аракчи, все вопросы, связанные с ядерной программой Ирана, будут обсуждаться на втором этапе переговоров с США, на которые будет отведено 60 дней.
Кроме этого, министр иностранных дел Исламской Республики заявил, что из конфликта с Соединенными Штатами она вышла победителем.