Аракчи: Иран готов к уступкам по обогащенному урану, но не к его вывозу

Иран намерен решить вопрос с обогащением урана только на своей территории Аракчи: Иран готов к уступкам по обогащенному урану, но не к его вывозу

Москва13 июн Вести.Иран готов рассмотреть возможность снижения уровня обогащения урана, но разработка этого материала должна продолжаться только на территории Исламской Республики. Об этом в эфире государственного телевидения заявил министр иностранных дел страны Аббас Аракчи.

Наша позиция относительно высокообогащенного урана, а именно до 60%, всегда заключалась в том, что если они (американцы – прим. ред.) хотят, то "разбавление" его должно происходить исключительно на иранской земле сказал глава внешнеполитического ведомства

По мнению Аракчи, все вопросы, связанные с ядерной программой Ирана, будут обсуждаться на втором этапе переговоров с США, на которые будет отведено 60 дней.

Кроме этого, министр иностранных дел Исламской Республики заявил, что из конфликта с Соединенными Штатами она вышла победителем.