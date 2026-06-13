Москва13 июнВести.Иран считает себя победителем в противостоянии с Соединенными Штатами Америки.
Об этом заявил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи в эфире государственного телевидения.
Лучший момент для завершения войны – это когда у вас есть преимущество. Мы действительно одержали победу на поле боясказал Аракчи
Он добавил, что на протяжении всего конфликта Тегеран эффективно противостоял атакам со стороны США и Израиля.
Аракчи подчеркнул, что в дальнейшем Иран также не собирается отступать от защиты национальных интересов.
Ранее американский телеканал CNN сообщил, что высокопоставленные представители Вооруженных сил США изучали возможность проведения наземной операции в Иране с целью захвата запасов высокообогащенного урана. Однако американский президент Дональд Трамп решил поставить этот план на паузу.