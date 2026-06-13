Аракчи заявил о победе его страны над США на поле боя

Аракчи назвал Иран победителем конфликта с США Аракчи заявил о победе его страны над США на поле боя

Москва13 июн Вести.Иран считает себя победителем в противостоянии с Соединенными Штатами Америки.

Об этом заявил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи в эфире государственного телевидения.

Лучший момент для завершения войны – это когда у вас есть преимущество. Мы действительно одержали победу на поле боя сказал Аракчи

Он добавил, что на протяжении всего конфликта Тегеран эффективно противостоял атакам со стороны США и Израиля.

Аракчи подчеркнул, что в дальнейшем Иран также не собирается отступать от защиты национальных интересов.

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что высокопоставленные представители Вооруженных сил США изучали возможность проведения наземной операции в Иране с целью захвата запасов высокообогащенного урана. Однако американский президент Дональд Трамп решил поставить этот план на паузу.