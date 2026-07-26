Аракчи: соседние страны понимают, что действия Ирана направлены против США Аракчи: действия Ирана направлены против США, в регионе это понимают

Москва26 июл Вести.Действия Ирана направлены против США, и в соседних странах это понимают, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи.

Тегеран постоянно поддерживает связь со странами региона и объясняет, что не испытывает по отношению к ним враждебности, отметил он, добавив, что Иран вынужден защищаться от агрессии.

Я думаю, на региональном уровне существует общее понимание того, что действия Ирана не продиктованы враждебностью по отношению к странам региона, а имеют другие причины, о которых все стороны осведомлены и понимают приводит слова Аракчи иранское новостное агентство Mehr

Глава МИД Ирана отметил, что правительства соседних стран недовольны сложившейся ситуацией, а некоторые даже разгневаны, поэтому Тегерану после того, как "напряжение спадет", следует укрепить отношения с этими государствами.

С 8 июля армия США возобновила атаки на Иран. По заявлению Вашингтона, сделано это было в ответ на действия Исламской Республики против коммерческих судов в Ормузском проливе. Тегеран ответил ударами по американским базам в ряде стран Ближнего Востока.

Однако накануне президент США Дональд Трамп дал распоряжение Вооруженным силам Соединенных Штатов остановить атаки по иранской территории.

При этом, как отметил портал Axios, "на данный момент не ясно, идет речь о единичном случае или же затишье затянется". Источники полагают, что отказ Трампа от бомбардировок "служит свидетельством того, что он готов предоставить пространство для дипломатии, а также подтверждением того, что … на нынешнем уровне удары США достигли предела своей эффективности".