МИД Ирана призвал страны не вмешиваться в ситуацию в Ормузском проливе МИД Ирана: вмешательство в ситуацию в Ормузе затянет процесс урегулирования

Москва28 июн Вести.Любое стороннее вмешательство в ситуацию в Ормузском проливе приведет лишь к эскалации напряженности в акватории и не будет способствовать возобновлению судоходства, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе пресс-конференции со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном. Трансляцию вел телеканал SNN.

Он подчеркнул, что подтверждением тому служат происшествия и столкновения, произошедшие за последние две ночи в Ормузском проливе.

Любое вмешательство или попытка создать параллельные механизмы урегулирования лишь приведут к дальнейшему усложнению ситуации, усилению напряженности и задержке возобновления работы этого жизненно важного водного пути заявил Аракчи

Глава МИД Ирана также выразил сожаление в связи с продолжающимися атаками Израиля на Ливан, которые, напомнил он, должны прекратиться в соответствии с меморандумом между ИРИ и США.

В ночь на 27 июня Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) нанесло серию ударов по территории Исламской Республики Иран якобы в ответ на атаку на коммерческое судно в Ормузском проливе. Тегеран в свою очередь атаковал места дислокации ВС США.

28 июня стороны продолжили обмен ударами. CENTCOM сообщило, что ВМС и ВВС США нанесли удары по 10 военным целям Ирана в нескольких районах Ормузского пролива и вблизи него, а Корпус стражей Исламской революции (КСИР) провел ответные удары по ключевым объектам инфраструктуры американских ВС в Кувейте и Бахрейне.

В КСИР заявили, что Иран готов дать решительный ответ на любую новую атаку со стороны США.