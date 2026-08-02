Иран пригрозил ответить странам Ближнего Востока в случае участия в атаках США Аракчи: Иран ответит на возможное участие стран Ближнего Востока в атаках США

Москва2 авг Вести.Любая агрессия США и Израиля в адрес Ирана, а также содействие им со стороны стран Ближнего Востока, столкнутся с решительным ответом иранских вооруженных сил. Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, его слова передает телеканал Press TV.

Уточняется, что Аракчи провел телефонный разговор с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом, обсудив с ним ситуацию в регионе.

Аракчи подтвердил полную готовность Ирана защищать свою национальную безопасность и заявил, что любая агрессия со стороны американо-израильского врага, а также участие и соучастие региональных стран, будут встречены решительным и соразмерным ответом со стороны вооруженных сил Ирана сказано в публикации

Кроме того, по словам главы иранского МИД, ответственность за все "последствия, вытекающие из такого авантюризма", ляжет на тех, кто его спровоцировал.

Кроме того, в МИД страны сообщили, что Иран расценивает вопрос прохода судов через Ормузский пролив как предлог, используемый Соединенными Штатами в качестве оправдания для продолжения атак и давления на Исламскую Республику.

До этого сообщалось, что Иран разработал план ответных мер на случай новых возможных ударов со стороны США и Израиля.