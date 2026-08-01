Tasnim: Иран подготовил масштабный ответ на возможные атаки США и Израиля

Иран предупредил США и Израиль о "масштабном ответе" на новые возможные удары Tasnim: Иран подготовил масштабный ответ на возможные атаки США и Израиля

Москва1 авг Вести.Иран разработал план ответных мер на случай новых возможных ударов со стороны США и Израиля, заявил высокопоставленный источник иранскому агентству Tasnim.

Заявления американских СМИ о возможных атаках на иранскую инфраструктуру мы рассматриваем как безумие. Мы подготовили масштабный план ответа, включающий критические объекты инфраструктуры сионистского режима и энергетическую инфраструктуру США в регионе приводит Tasnim слова источника

Между тем телеканал CBS News сообщал, что США и Израиль намерены нанести масштабные удары по ключевым объектам энергетической инфраструктуры Ирана в предстоящие выходные. Основными целями могут стать нефтеперерабатывающие предприятия и электростанции.

Новые удары США по Ирану могут продлиться несколько дней, сообщила газета The Wall Street Journal.

Газета The Telegraph отметила, что президент США Дональд Трамп обсуждал с посетившим Вашингтон премьер-министр Израиля Биньямином Нетаньяху возможность сухопутной блокады Ирана.