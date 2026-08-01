США и Израиль готовят крупные атаки по энергообъектам Ирана в выходные

США и Израиль намерены в предстоящие выходные ударить по энергообъектам Ирана США и Израиль готовят крупные атаки по энергообъектам Ирана в выходные

Москва1 авг Вести.США и Израиль готовятся провести в предстоящие выходные масштабные бомбардировки энергетической инфраструктуры Ирана, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источники.

В Вашингтоне обсуждали возможность завершения бомбардировок к открытию финансовых рынков в понедельник, 3 августа, но окончательные сроки пока не определены.

По сведениям источников, план военных ударов обсуждали на совещании президента США Дональда Трампа с членами администрации. При этом некоторые политические советники Трампа выразили категорическое несогласие с этим планом, подчеркнули источники телеканала.

Мы будем наносить им очень сильные удары приводит CBS News слова Трампа

По сведениям телеканала, целью бомбардировок, вероятно, станут объекты энергетической инфраструктуры, в том числе электростанции и нефтеперерабатывающие заводы, что, по мнению Трампа, вынудит Тегеран признать в итоге свое поражение.

Между тем Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсуждают возможность сухопутной блокады Ирана.