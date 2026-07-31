Москва31 июл Вести.Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсуждают возможность сухопутной блокады Ирана. Об этом пишет газета The Telegraph.

По ее данным, для реализации этой идеи Вашингтону и Тель-Авиву потребуется убедить соседние с Ираном страны закрыть свои границы, что может остановить импорт и экспорт Исламской Республики.

Как отмечается в материале, государства, согласившиеся на блокаду, рискуют столкнуться с экономическими потерями и ответными ударами со стороны Ирана. Кроме того, издание не исключает, что обсуждение подобного сценария может быть отвлекающим маневром.

Ранее New York Post, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника, писало, что Трамп готов дать шанс мирным переговорам с Ираном при определенном условии - в случае согласия Тегерана прекратить огонь.