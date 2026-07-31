Москва31 июл Вести.США вскоре уничтожат военный потенциал, который еще остается у Ирана. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп в ходе заседания кабинета министров в резиденции Кэмп-Дэвид.

Мы занимаемся этим (конфликтом – Прим. ред​​​.) уже пять месяцев и уничтожили их военный потенциал. Опять же, кое-что у них осталось, но скоро не останется ничего сказал глава Белого дома

Ранее газета The Telegraph писала, что Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсуждают возможность сухопутной блокады Исламской Республики.

По данным издания, для реализации этой идеи Вашингтону и Тель-Авиву потребуется убедить соседние с Ираном страны закрыть свои границы.