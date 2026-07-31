Москва31 июлВести.США вскоре уничтожат военный потенциал, который еще остается у Ирана. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп в ходе заседания кабинета министров в резиденции Кэмп-Дэвид.
Мы занимаемся этим (конфликтом – Прим. ред.) уже пять месяцев и уничтожили их военный потенциал. Опять же, кое-что у них осталось, но скоро не останется ничегосказал глава Белого дома
Ранее газета The Telegraph писала, что Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсуждают возможность сухопутной блокады Исламской Республики.
По данным издания, для реализации этой идеи Вашингтону и Тель-Авиву потребуется убедить соседние с Ираном страны закрыть свои границы.