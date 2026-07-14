Трамп объявил о планах США ликвидировать весь военный потенциал Ирана в Ормузе Трамп: США ликвидируют весь военный потенциал Ирана в Ормузском проливе

Москва14 июл Вести.США полностью ликвидируют военный потенциал Ирана в районе Ормузского пролива, чтобы лишить Тегеран контроля над ним.

Об этом сообщил глава Белого дома Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в Овальном кабинете.

Мы нанесем по ним удар сегодня вечером. Мы ликвидируем весь их потенциал, связанный с Ормузским проливом. Я думаю, что в конечном итоге мы полностью лишим их контроля над ним заявил Трамп

Вечером 13 июля Соединенные Штаты начали очередную серию ударов по Исламской Республике Иран по указанию Трампа.

Также Трамп объявил, что Вашингтон намерен взять под контроль Ормузский пролив и обеспечить его охрану. При этом, по словам американского лидера, Соединенные Штаты введут плату за проход судов через Ормузский пролив в размере 20% от стоимости перевозимого груза, однако США больше не пропустят суда, следующие в иранские порты.